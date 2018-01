Daders van schietpartij Club Blu zijn gefilmd

Deze schietpartij was reden voor burgemeester Aboutaleb om Club Blu te sluiten, nadat in de dagen ervoor al een handgranaat werd gevonden, een explosief tegen het pand werd gegooid en met graffiti de woorden 'oorlog' en 'war' op de deur werden gespoten. Ook hier zijn beelden van.



Volgens de manager van Club Blu is er sprake van afpersing. Hij overweegt een beloning uit te loven. ,,We betalen liever geld aan iemand die de criminelen erbij lapt zodat ze opgesloten zitten en geen andere mensen kunnen lastigvallen, dan dat we hun 1 euro geven'', zei hij in de uitzending.