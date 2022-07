Dagje naar het strand? Maasvlaktestrand vandaag niet bereikbaar

Tot vijf uur vanmiddag zijn de Noordzeeboulevard, de Maasvlakteboulevard en een deel van de Prinses Máximaweg nog afgesloten. Er is geen alternatieve route om de parkeerplaatsen te bereiken en daarom is het niet mogelijk om op het strand te komen. Dat geldt ook voor fietsers en scooterrijders. Uitvalsmogelijkheden zijn er gelukkig genoeg in de regio. Het strand van Hoek van Holland of Rockanje is wel gewoon bereikbaar.