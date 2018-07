DÂK haalt opnieuw bakzeil : doorgang festival lijkt definitief van de baan

PostNL verwijdert 139 brievenbus­sen in Rotterdam

16:08 PostNL gaat 139 brievenbussen in Rotterdam verwijderen. In totaal blijven er nog 339 oranje bussen in de Maasstad over. Op 4 augustus worden de eerste brievenbussen verwijderd. PostNL stelt dat er steeds minder post wordt verstuurd. ,,Brievenbussen die weinig worden gebruikt, worden verwijderd of verplaatst naar plakken waar veel mensen komen.''