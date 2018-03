Dakloze komt op krachten in woning Quintis Ristie

Vanwege de longembolie van Fabius zochten Quintis Ristie en een vriendin naarstig hulp. ,,Behandeling is nu belangrijk. Wie wil en kan mij helpen in Rotterdam?’’, twitterde Ristie gisteren. De acteur met Surinaamse roots kreeg hulp van Hugo de Jonge, de huidige zorgminister en voormalig wethouder van Rotterdam. Ristie bezocht met Fabius vandaag de Pauluskerk waar de GGD werd ingeschakeld. Daar werd ook een overnachting aangeboden, die Fabius afsloeg omdat hij niet in een open zaal wil slapen waar ook mensen met open tuberculose kunnen zijn.

Zelfredzaam

Quintis Ristie: ,,Fabius wil werken, werken en werken. Hij is zelfredzaam en loopt niet met zijn problemen te koop. Hij is ook geen zorgweigeraar.’’ De twee kenden elkaar van het Daklozendiner dat op Tweede Kerstdag in Hotel Grand Central Rotterdam werd gehouden. Daar werden de daklozen als VIP behandeld.

Ristie die in Nesselande woont, zag Fabius onlangs terug in de stad. Bij vriestemperaturen. ,,Op het eerste oog zou je niet denken dat Fabius dakloos is. Zo ziet hij er niet uit. Zijn oogopslag is ook goed.’’ Ristie en een vriendin namen hem mee naar huis. ,,We kochten speciaal voor hem een matrasje, zodat hij in de woonkamer kon blijven slapen. Het is bar koud buiten, verschrikkelijk. We hebben ook elke dag een warme maaltijd voor hem gemaakt, zodat hij op krachten kon komen.’’

Ristie benadrukt dat hij geen reclame voor zichzelf of goede sier wil maken met het leed van Fabius. ,,Mijn boodschap is om niet zomaar iemand voorbij te lopen in je stad. Laten we in Rotterdam een beetje op elkaar letten en elkaar helpen.’’