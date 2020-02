Damen verbouwt schip voor wetenschappers én Titanic-regisseur James Cameron

Het jacht is van OceanX, een organisatie die is opgericht door de Amerikaanse miljardair Ray Dalio. Hij vergaarde een fortuin met z’n investeringsmaatschappij Bridgewater. Vanaf de OceanXplorer zijn de eerste filmbeelden ooit gemaakt van een reuzeninktvis in z’n natuurlijke omgeving. Ook hebben onderzoekers vanaf dit schip met een onderzeebootje de eerste duik naar de 1000 meter diepe bodem van de Zuidpoolzee gemaakt.