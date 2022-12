Danique Bossers is tien jaar samen met Pieter Munsters en Robert Doornbos trekt racepak weer aan

update Zo glad is het: strooiwa­gens nodig, zodat brandweer bij brand kan komen en huisarts verwacht drukke dag

Het is spekglad deze vrijdagochtend in de regio Rotterdam! Hulpdiensten konden door de gladde wegen slechts met moeite een brand bereiken in Rotterdam-Terbregge, een brandweerwagen gleed in Capelle aan den IJssel van de weg en kwam bijna in botsing met geparkeerde auto’s en de eerste gevallen van kneuzingen en mogelijke botbreuken komen al binnen bij de huisartsen.

11:28