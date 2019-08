Darryl N. en zijn vriendin leefden als popsterren na zorgfraude. Nu moeten zij 1,9 miljoen terugbetalen

Hoe lang blijft de beroemde ijsvogel nog te bewonderen in zijn blok ijs?

19:51 De ingevroren ijsvogel zou mogelijk maar een paar maanden te zien zijn in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Maar precies een jaar later is de ijsvogel nog steeds te bewonderen in het originele ijs. Wie dat wil zien, moet niet te lang meer wachten. Het ijs wordt steeds doffer.