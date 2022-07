Daryus (12) zat letterlijk in de hoek waar de klappen vallen, toen schoten Ismail en Jaouad te hulp

Naakte man stapt in de lift en stelt bizarre vraag aan vrouw: ‘Wilt u mij even aftrekken?’

Bij de ene buurvrouw glipte de man poedelnaakt en masturberend via de op een kier staande deur haar woning binnen, bij een andere buurvrouw stapte hij in zijn adamskostuum de lift in en vroeg haar of ze hem even wilde aftrekken. Het bracht de nu 22-jarige Rotterdammer voor de rechter. ,,U was goed in de war, volgens mij.”

