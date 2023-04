Dat is tof: Rotterdamse Koningsdag live ‘vertaald’ door tolken en rolstoelers de hoogte in voor goed zicht

Zit je in een rolstoel, dan is de kans groot dat je Koningsdag in Rotterdam wil laten schieten omdat je vaak toch niks ziet tussen al die staande mensen. Nou, kom maar gerust, want dat gaat hier dus niet gebeuren. Er komen langs de route verhoogde kijkplatforms voor rolstoelgebruikers. Ook aan mensen met een visuele, auditieve of mentale beperking is gedacht.