Dat leuke festival gaat dit jaar niet door, of vraagt ineens entree

Rotterdam plant voor tientallen miljoenen aan bomen in de stad: ‘Het voelt alsof je door een woestijn loopt’

Of er bomen in de straat staan of niet, dat kan op hete dagen zo 9 graden schelen. Rotterdam trekt daarom de komende vier jaar 57 miljoen euro uit voor meer groen. In totaal moet er 20 hectare groen bijkomen op pleinen, daken en langs het water.