Dat zal even wennen worden: de vertrouwde Van Brienenoordbrug gaat van wit naar blauw

‘Fashion Man’ Aydin A. moet even ander werk doen als straf voor valse bommelding

‘In de zaal zijn twee bommen, over een uurtje gaan die ontploffen’. Na die telefonisch boodschap werd het Wings Hotel, waar een modeshow gaande was, ontruimd en ging het naastgelegen Rotterdam The Haque Airport op slot. De bommelding was vals en daar moet Eindhovenaar Aydin A. (50) nu - dik drie jaar later - voor boeten. Hij zal een taakstraf moeten uitvoeren.

11 mei