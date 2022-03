Dave (33) werd woest toen hij foto van zijn ex en diens nieuwe liefde zag en stak haar voordeur in brand

Dave M. (33) werd woest toen hij een foto van zijn ex, hun gezamenlijke kind én de nieuwe liefde van de vrouw onder ogen kreeg. Zo boos dat hij haar voordeur in brand stak.

Enkele uren voor de daad heeft M. zijn ex nog aan de lijn. Laatstgenoemde heeft vernomen dat de Hoogvlieter in alle staten is en wil weten hoe het zit. De dertiger antwoordt 'doorgedraaid’ te zijn. Hij kondigt aan dat de vrouw die avond haar huis zal verliezen en zegt te hopen dat ze 'haar kist al heeft’.

Het blijken geen loze kreten. 's Middags, het is dan 7 september 2020, staat M. inderdaad met een bus aanstekerbenzine voor de woning van zijn ex. Hij besprenkelt de deur met de brandstof, steekt de boel aan en vertrekt. Op dat moment zijn zijn ex en hun gezamenlijke kind thuis.

Het vuur blijft beperkt en niemand raakt gewond. De politie weet M. vervolgens snel aan te houden. Al in de politiebus geeft hij openheid van zaken: híj is verantwoordelijk voor de brand.

Zwakbegaafd

Dat herhaalt M. donderdag in de rechtbank. Hij toont zich schuldbewust en zegt zijn acties aan 'frustraties’ te wijden. ,,In de gevangenis zag ik in dat ik fout zat. Echt fout. Ik heb spijt.”

Inmiddels gaat het goed met de Hoogvlieter, die ook weer on speaking terms is met zijn ex. Volgens zijn advocaat is hij 'totaal niet meer de persoon die hij die middag was’. Deskundigen hebben vastgesteld dat M. zwakbegaafd is en moeite heeft om de consequenties van zijn daden te overzien.

De aanklager eist 467 dagen cel, waarvan 360 voorwaardelijk. Het betekent dat M., die al 107 dagen in voorlopige hechtenis zat, mogelijk niet meer terug naar de gevangenis hoeft. Een nieuwe celstraf maakt volgens de officier vermoedelijk meer kapot dan goed. Wel dreigt voor M. een onvoorwaardelijke taakstraf van 240 uur.

Het vonnis volgt over twee weken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.