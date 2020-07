Davina Michelle wordt welkom geheten in ‘Hollywood aan den IJssel’

Hittegolf­je op komst: Nog plek zat in het zwembad, maar reserveren is verstandig

28 juli Hè, hè, eindelijk! Grijs wordt ingeruild voor droog, warm en blauw. Welkom zomer! Tijd voor een sprong in het buitenbad, maar spontaan een kaartje aan de kassa kopen is er niet altijd bij. Badgasten die verkoeling zoeken, hebben alvast een plekje gereserveerd. Vooralsnog is er in de zwembaden in de regio plek zat.