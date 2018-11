De banen liggen voor het oprapen en zeker in deze branches

Kevin Rettich volgt zijn opleiding op het Techniek College Rotterdam, en dat is een lekker duidelijke naam. Maar wat de studie ‘Human Technology’ precies inhoudt, dat moet Kevin wel vaak uitleggen. En niet alleen omdat het een vrij nieuwe opleiding is.



De opleiding combineert elementen uit de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, logistiek en psychologie. Vooral de combinatie van ‘techniek’ en ‘mens’ is belangrijk. Kevin: ,,We zijn dus heel erg bezig met de gebruiker: hoe kun je techniek inzetten zodat de gebruiker er iets aan heeft? Een voorbeeld: we werken zo veel mogelijk met ‘real life learning’, projecten uit het dagelijks leven. Zo hebben we een project bij het stationsgebied Zuidplein in Rotterdam gedaan, waarbij we enquêtes hielden onder bezoekers. We vroegen mensen onder meer naar de inrichting, veiligheid en looproutes. Aan de hand van die enquêtes ga je dan aan de slag om zaken te verbeteren, in samenwerking met bedrijven als Ballast Nedam en Heijmans.’’



Tijdens de opleiding krijg je vakken als Nederlands, Engels en Duits – belangrijk in de wereld van elektrotechniek – , maar ook rekenen en wiskunde, naast de drie ‘projectvakken’: elektrotechniek, visuele vorming en marketing en communicatie. Kevin heeft ontdekt dat hij marketing en communicatie verrassend boeiend vindt, maar ook de puur technische projecten worden niet vergeten. Kevin: ,,Zo hebben we ook met een 3D-printer een robot geprint en geprogrammeerd.’’