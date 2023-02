‘De Beijerlandselaan is mooier dan de Coolsingel, dit is de échte boulevard van Rotterdam’

Deze Rotterdam­se voetballer hielp Ronnie Flex op weg naar de top, maar weigert ermee te pronken

Tegenover zijn ploeggenoten van VVOR zal goaltjesdief Axel Linger (37) nooit opscheppen dat hij in het dagelijks leven zijn boterham verdient in de muziekwereld. Ook niet over het feit dat hij naast dj, rapper en manager de populaire artiest Ronnie Flex op weg naar de top heeft geholpen. ,,Soms besef ik niet dat we wel echt iets hebben gedaan en bereikt met onze muziek.’’