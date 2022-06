De bewoners hadden vast weinig te besteden, maar de mooiste woning van de Bloemhof was een lot uit de loterij

Wij woonden niet in een villa, maar in een bovenhuis aan de Slaghekstraat. De trappen kraakten, de douche lekte, en in de winter hingen de ijspegels in de zolderslaapkamer. Maar niet getreurd, want op Zuid werd begin jaren negentig overal gebouwd. Na maandenlang iedere week kavelbezichtiging was het dan zover: we verhuisden naar de Vuurplaat. Sabina verhuisde mee, naar een blok even verderop.