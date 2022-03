De blik van burgemeester Aboutaleb zei woensdagavond alles; Rotterdam valt uit elkaar

commentaarDie blik van Aboutaleb woensdagavond. Zo aangedaan was hij niet eerder. Zelfs niet na de Coolsingelrellen, de plundering van de Beijerlandselaan en de keren dat hij moest optreden bij terrorismedreiging. Hij was totaal van zijn stuk van de historisch lage opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Normaal heeft hij zijn woordje klaar. Nu niet: ,,Het is heel lastig om te analyseren hoe dit komt.’’ Hij was teleurgesteld. Nadat hij had gehoord dat maar 38,9 procent van de Rotterdammers was gaan stemmen, had hij geen zin meer in ‘een gezellige verkiezingsavond’. Hij zei het hardop.

Terwijl buiten het stadhuis de wereld gewoon doordraaide en twee derde van de inwoners de stembusstrijd langs zich heen had laten gaan (‘te druk, niks met politiek, geen vertrouwen in de politiek, de gemeente is er ook niet als ik ze nodig heb’), stond de burgemeester er verslagen bij.

Gigantisch probleem

Als geen ander weet hij dat die lage opkomst een gigantisch probleem is. Om te beginnen zit daar een gemeenteraad die maar door een klein deel van de bevolking is gekozen: waaraan ontlenen die volksvertegenwoordigers hun positie? Nog erger, een grote meerderheid van de stad voelt zich niet betrokken en denkt niet dat zijn stem telt. Die doet niet mee.

Quote Achter die façade groeit bij de inwoners het onbehagen en de onverschil­lig­heid over een stad die niet van hun is

De afgelopen jaren leek het alsof het goed ging met Rotterdam. De ene na de andere toren verrijst, de welvaart groeit en het is gezellig op de terrassen, maar het blijkt schone schijn. Achter die façade groeit bij de inwoners het onbehagen en de onverschilligheid over een stad die niet van hun is. Die torens zijn niet voor hun, de terrassen alleen voor wie het kan veroorloven. En als zij de gemeente bellen, krijgen zij - als het meezit - een bandje. En waarom zou je het dan blijven proberen in de stad die wel de rode loper voor iemand anders uitrolt.

De politiek moet naar de burger toekomen, het is al zo vaak gezegd en geprobeerd. En het is ook niet zo eenvoudig gedaan, als de burger zich van de politiek heeft afgekeerd. Daarom is Aboutaleb zo van de kaart. Zijn - en ook hun - stad valt uit elkaar en dat is niet zomaar weer heel te maken.

