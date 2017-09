De bruine kroeg sterft uit als het roer niet omgaat

Horecamakelaar Conny Knook stipt nog een andere reden aan waarom veel kroegeigenaren er de afgelopen jaren de brui aan hebben gegeven: het rookverbod. ,,Tel daarbij op dat het uitgaansgedrag van jongeren compleet is veranderd. Toen ik jong was, gingen we om 21.00 uur de stad in. Dat is nu verschoven naar 23.00, 00.00 uur. Indrinken doen die jongeren vaak thuis.'' Volgens haar betekent de teloorgang van de bruine kroeg niet dat het slecht gaat met de horeca in Rotterdam. ,,De leegstaande zaken worden meestal al snel weer opgevuld door eetcafés of koffiezaken.''