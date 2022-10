De dagen worden donkerder, maar in de Koopgoot branden de lichtjes

,,Eens’’, reageerde voorzitter Peter Muller van de winkeliers in de Koopgoot in Rotterdam op vragen van onze verslaggever of de stroomrekening nu niet oploopt. ,,Iedereen moet op de energiekosten letten en dat doen we als winkeliers ook. Door minder lampen te laten branden bijvoorbeeld. Ik heb na sluitingstijd nu 50 procent minder lampen aan in de winkel. Alles uitdoen kan niet, vanwege de veiligheid.’’

En die feestverlichting bestaat uit energiezuinige led-lampjes, voegde hij daaraan toe.

Genoeg te eten

Het ophangen gebeurt in een week waarin een tuindersbedrijf in Bleiswijk aankondigde te sluiten vanwege de hoge energieprijzen en honderd mensen op zoek moeten naar nieuw werk, Rotterdam z’n noodplannen tegen armoede presenteerde en scholen geld krijgen om ervoor te zorgen dat de kinderen genoeg te eten hebben.

Mag je het dan niet gezellig maken in deze ongezellige tijden? Of doen de ondernemers er beter aan om in tijden dat we moeten besparen een boodschap af te geven door de lichtjes uit te laten?

Sjaak en Clara Sies, de oprichters van de Voedselbank, beschrijven in hun boek hoe zij het deden toen zij aan de grond kwamen te zitten. Ze belandden in de schulden omdat hun winkel niet meer liep, verkochten de auto en konden zich geen uitjes naar een pretpark meer veroorloven. Een verjaardagsfeestje werd een speurtocht door de wijk. ,,De kinderen hebben ons later verteld er nooit iets van gemerkt te hebben dat we het zwaar hadden’’, vertelt Clara Sies.

Even trieste als mooie primeur

Diezelfde creativiteit legde het echtpaar aan de dag toen ze een kweker hoorde vertellen dat hij het doodzonde vond dat zijn tomaten doorgedraaid moeten worden. Mensen die in armoede leven waren er blij mee en de Voedselbank was geboren. Een even trieste als mooie Rotterdamse primeur, want het is een schande dat ze nodig zijn, maar tegelijkertijd een ode aan de creativiteit en de wil om er - ondanks alles - iets moois van te maken.

Dat doen de winkeliers in de Koopgoot ook. Natuurlijk hebben ze nagedacht over de consequenties van de lampjes, want zij krijgen de rekening gepresenteerd. Het zijn zuinige led’s die op slimmere momenten branden en ze brengen licht nu de dagen donkerder - voor veel mensen donkerder dan ooit - worden. Dat is mooi.

