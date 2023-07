De gemiddelde trucker is 61 jaar, gelukkig zijn daar Robera, Janneke en Vincent!

Piotr stopt met maatschap­pe­lijk werk bij Pauluskerk: 'Hopeloze situatie’

Toen Piotr Jackiewicz (33) begon als maatschappelijk werker in de Pauluskerk had hij één doel: daklozen helpen. Maar afgelopen tijd is de situatie zo verslechterd dat hij geen uitweg meer ziet. Met tegenzin gooit hij nu de handdoek in de ring. ,,Het is een hopeloze situatie.”