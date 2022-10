De golf van autokraken in Prins Alexander is weer geluwd

De golf aan autokraken in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is geluwd. In de eerste vier maanden van dit jaar nam het aantal inbraken flink toe, daarna liepen de cijfers weer terug. Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief naar de gemeenteraad.

De burgemeester ziet dan ook geen aanleiding om extra toezichtcamera’s te plaatsen. Leefbaar Rotterdam had daar eerder dit jaar om gevraagd. ,,Het gebied is te groot om gericht met camera’s in beeld te brengen. Cameratoezicht lijkt daarom niet het juiste instrument voor dit delict”, aldus Aboutaleb.

Skoda’s

Vooral rond de paasdagen had een criminele bende het voorzien op de navigatiesystemen van met name Skoda’s. In sommige gevallen werden hele dashboards gesloopt. Volgens de politie ging het op bestelling van gestolen onderdelen. Daarna werd het weer rustig.

Het leidde tot gevoelens van onrust, maar die gaan niet gelijk op met de cijfers, blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Weliswaar was in de eerste vier maanden van dit jaar sprake van een golf aan autokraken, het aantal inbraken in voertuigen neemt in zijn algemeenheid volgens Aboutaleb sinds 2018 juist af.

Tien procent

Tot met augustus van dit jaar vonden in de zeven wijken van Prins Alexander in totaal 265 autokraken plaats. Dat cijfer lag voor dezelfde periode in 2021 en 2020 op respectievelijk 270 en 350. Opvallend is wel dat van alle autokraken in heel Rotterdam bijna 10 procent in Prins Alexander plaatsvindt. Ook de buurgemeenten Zuidplas en Capelle worden vaak slachtoffer.

Volgens Aboutaleb blijft het dan ook noodzakelijk om het in de gaten te blijven houden. ,,De politie en andere veiligheidspartners hebben er volop aandacht voor, zeker met het naderen van de donkere dagen.” Mochten de cijfers toch weer stijgen, dan zal hij de aanpak nader bekijken.

