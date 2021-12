De halsbandparkiet rukt op en zijn gekrijs kan zwaar irritant zijn

made in 010 Vitaminen op je bord? Grote kans dat die door deze Rotterdam­se horeca­groot­han­del zijn geleverd

Jarenlang was het dé plek om even een smoothie of gezonde salade te halen. Groenteboer Karel van der Vorm op de Lijnbaan was van 1994 tot en met 2016 een vaste constante voor veel vitamine-minnende zakenlui uit de omringende kantoren. Uiteindelijk moest de zaak, omdat de verhuurder andere plannen met het pand had, waarna ze een doorstart maakten als horecagroothandel in de Waalhaven, van waaruit ze zo'n 450 restaurants bevoorraden.

