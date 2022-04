De halve marathon is na dertien jaar terug in Rotterdam

Na dertien jaar afwezigheid is de halve marathon weer terug in Rotterdam. Deelnemers kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de loopwedstrijd die op 31 juli plaatsvindt. Voor de minder fanatieke lopers is er ook een kwart en een 5 kilometer marathon.

De marathon is het afsluitende onderdeel van de World Police & Fire Games, een atletisch evenement voor actief en gepensioneerd politie- en brandweerpersoneel dat om de twee jaar wordt gehouden. Het is de eerste keer dat het evenement in Nederland plaatsvindt. Ook de internationale lopers van dit evenement lopen mee met de halve marathon.

Hoogtepunten

De organisatie achter de NN Marathon heeft een bijzonder parcours samengesteld voor de loopwedstrijd. De hardlopers zullen langs zowel bekende als onontdekte hoogtepunten van de stad rennen. De start en de finish van de loopkrachtmeting is op de Coolsingel. Voor de iets minder fanatieke liefhebbers is er op de slotdag van juli ook genoeg te beleven; naast de halve marathon is er ook een kwart marathon en een 5 kilometer marathon.

Het is bijzonder dat de marathon in de zomermaanden wordt georganiseerd omdat er dan weinig hardloopwedstrijden op de rol staan. Het doel van de organisatie is om de halve marathon de komende jaren plaats te laten vinden in september. Deelnemers van deze marathon kunnen zich inschrijven op halvemarathonvanrotterdam.nl.

