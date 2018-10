De juf maakt sexy barbies, nou en?

De scheidslijn tussen werk en privé is niet zo duidelijk bij leerkrachten, zegt Peter Hulsen, voorzitter van het landelijke platform Ouders en Onderwijs. ,,Al decennialang willen veel leerkrachten niet in hetzelfde dorp wonen als waarin ze werken. Omdat ze dan óók juf of meester zijn als ze in de Albert Heijn staan." Wat een leerkracht dan wel of niet mag doen in zijn vrije tijd, daarover bestaan geen reglementen. ,,Maar ik vind dat leerkrachten het besef moeten hebben dat ouders en kinderen altijd zullen denken: hé, daar is de juf. Zeker in het digitale tijdperk komen mensen elkaar overal tegen en het is niet zo dat je na 15.15 uur opeens een ander mens bent."



De kwestie leidt vaker tot discussies. Een leerkracht van een basisschool in het oosten van het land kwam in opspraak omdat ze een bijbaan had bij een webshop met producten die handig zijn voor gebruikers van drugs. Zoals een mesje om cocaïne mee fijn te snijden en een spiegeltje om het van af te snuiven. Die producten zijn legaal en toch vielen ouders en deskundigen erover, omdat de vrouw door haar bijbaan zou bijdragen aan het normaliseren van drugsgebruik.



,,Je kunt leerkrachten niets verbieden", zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. ,,Werktijd is in Nederland werktijd en vrije tijd is vrije tijd. Je mag dan doen wat je zelf wil."