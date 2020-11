De Kuip begint eigen afhaalrestaurant, klanten mogen over de binnenring van het Feyenoordstadion rijden

video Culinaire hoogstand­jes: Afhalen bij sterren­koks in de Sterren Drive Thru

31 oktober Dat is nog eens afhalen. Geen kleffe hamburger en slappe patat, maar culinaire hoogstandjes die door Michelin himself zijn beloond met sterren. Het in de Sterren Drive Thru naast het Excelsior-stadion in Rotterdam. Ofwel: vier chef-koks van - gesloten - sterrenrestaurants zijn een bijzonder afhaalloket begonnen.