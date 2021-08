De Kuip, Blijdorp, Van Nelle Fabriek en bieb: Rotterdamse iconen bestaan dankzij Bouke (66)

Een broekje van 16 jaar was Den Ouden toen hij binnen stapte bij het architectenbureau. Waarschijnlijk kon hij toen nog niet bevroeden dat hij later zou meewerken aan beroemde Rotterdamse iconen. ,,Ik was in het begin vooral loopjongen, moest allerlei boodschappen doen. Pas later mocht ik ook echt gaan tekenen’’, zegt Den Ouden, die een halve eeuw werkzaam was bij de architect die zetelt in de Van Nelle Fabriek, het enige Werelderfgoed dat Rotterdam rijk is.