De Kuip doet wonderen voor Oranje: en dat is 17!

En dat is zeventien! De Kuip als thuisbasis voor Oranje is al jaren een garantie voor succes, en ook gisteravond was het weer prijs in het monumentale Stadion Feijenoord: 3-1 tegen Noord-Ierland. Zij het op het allerlaatste moment en met veel mazzel, maar wie maalt daar om?

Waaróm dit stadion op Zuid zo’n onneembaar voetbalbastion is voor de tegenstanders van ons nationale keurkorps, is ook onder het personeel vaak punt van discussie. Met de conclusie dat het een mix van factoren is, zegt Sabine Koogje (31), projectleider interlands in de Kuip. ,,Het veld is natuurlijk fantastisch, al jaren het beste van Nederland’’, legt ze uit. ,,Maar dat geldt voor de hele entourage, de sfeer. Ook de spelers zélf zijn daar altijd heel lovend over. Het personeel werkt bovendien keihard om de voorwaarden zo gunstig mogelijk te laten zijn.’’

De zegereeks van Oranje is lang. Sinds 2007 zijn er geen punten verspeeld, en al 26 duels is er niet meer verloren. ,,Er is geen stadion in Nederland met die goede statistieken’’, klinkt het. Complimenten komen er immer - óók van opponenten - over het authentieke karakter van het stadion, waar supporters én spelers niet zitten opgehokt in een afgesloten blik, maar ademruimte hebben. Diepgroene grassprietjes en een hemel boven je hoofd - het kan zomaar wonderen doen.

Feestje

Quote Het Oranjepu­bliek maakt er altijd een feestje van Sabine Koogje Het smaakt naar meer in Rotterdam-Zuid, zoveel is zeker. Koogje hoopt volgend voorjaar op een wedstrijd - waarschijnlijk een oefenpotje - voor het EK van 2020, en wellicht de uitzwaaiwedstrijd voor dat toernooi. En dan weer een serie onderweg naar het WK van 2022 en vervolgens de kwalificatie voor het EK van 2024. Duitsland in de Kuip, Spanje of ja, Engeland, hoe mooi zou zo’n affiche zijn? ,,Het Oranjepubliek maakt er altijd een feestje van. En ik moet eerlijk zeggen: die Noord-Ieren kunnen er ook wat van.’’