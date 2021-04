De Kuip is ‘uitverkocht' voor duel met Vitesse: alle beschikbare kaarten zijn gereserveerd

Supporters die de kaarten hebben gereserveerd moeten voor lief nemen dat ze voor de wedstrijd op 25 april in een keurslijf worden geperst. Er moet een coronatest binnen 40 uur voor de aftrap (16.45 uur) worden afgenomen. Bij de poort van de Kuip volgt de controle, waarbij de negatieve testuitslag moet worden getoond via de CoronaCheck-app. Daarnaast geldt in het stadion de plicht om onderling 1,5 meter afstand te houden en wie zich verplaatst, dient een mondkapje op te zetten.

Supporters staan niet te trappelen

Eerder werd al duidelijk dat veel supporters niet staan te trappelen om op deze manier een wedstrijd van Feyenoord te bezoeken. Gerrit van Veen, al 32 jaar seizoenskaarthouder, peinst er niet over om volgende week zondag naar De Kuip te gaan. ,,Je gaat naar Feyenoord om je vrienden te zien en voor het sociale karakter’’, zegt hij. ,,Vooraf even een biertje halen op Varkenoord, daarna naar het stadion. Nu kan dat niet en moet je vooraf op corona testen. Ik kan ook niet op mijn vaste plek zitten, want de tweede ring is dicht en als er al vrienden in het stadion zijn, zitten die allemaal ergens anders. De beleving is helemaal weg.’’