‘De moordenaar van mijn moeder belde me zelf dat ze dood was’

Maria Paternoster-Nagelkerken (79) is weliswaar al bijna drie jaar overleden, maar vanaf het bureau van Ron Paternoster (61) kijkt ze nog altijd mee met het werk van haar zoon in zijn eigen autobedrijf in Rotterdam-Zuid. ,,Dit was haar bureau’’, zegt hij, wijzend naar haar foto in de vensterbank ,,Ma heeft altijd in de zaak gewerkt, ze deed de administratie. Mijn moeder was slim en kon waanzinnig rekenen. Klaverjassen met haar was vreselijk, want ze wist precies wie bij de laatste slag welke kaart op tafel zou leggen en hoeveel punten die op zou leveren. Zó irritant.’’