De nieuwste Rotterdamse blikvanger is dit weekend voor het eerst te bewonderen: ‘Een unieke kans’

De Tornado?

,,In het hart van Fenix worden twee trappen - die we Tornado noemen - gebouwd naar ontwerp van MAD Architects. Die trappen leiden naar een uitzichtplatform, waar je een fantastisch uitzicht hebt over de Maas en de stad. Het is een van de meest complexe staalconstructies die ter wereld wordt gebouwd en die zie je nu vorm krijgen. Heel bijzonder.”

Hoe zat het ook alweer? Wat wordt Fenixloods II?

,,De overslagloods werd in 1923 gebouwd aan de kade op Katendrecht, waar vandaan in de jaren daarvoor miljoenen mensen vanuit en naar Rotterdam migreerden. Wij geven het pand een herbestemming. Ergens in 2024 - we weten nog niet precies wanneer - opent hier een museum over migratie en wordt het pand een culturele, culinaire en creatieve ontmoetingsplek. En er komt dus ook een uitzichtplatform.”

Maar het is nu nog een bouwplaats. Is het toch het bezoeken waard?

,,Zeker, want het is al heel duidelijk zichtbaar hoe deze historische overslagloods wordt gerestaureerd en getransformeerd tot culturele bestemming. Er is een uitgestippelde route door het pand, waarbij bezoekers van alles te horen krijgen over de restauratie. Ook vertellen we ze wat hier in de toekomst staat te gebeuren. Bovendien heb je op de eerste verdieping een prachtig uitzicht op de stad.”

Wanneer is het gebouw te bezoeken?

,,Op zaterdag 10 en zondag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur. Goed om te weten: je hoeft je niet aan te melden en de entree is gratis. Je komt binnen via de Veerlaan en mensen kunnen zelfstandig de route over de begane grond en eerste verdieping lopen. Een unieke kans, want de eerstvolgende keer dat we de deuren openen is pas weer volgend jaar.”

Volledig scherm Fenix-directeur Anne Kremers. © Mounir Raji

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.