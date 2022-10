De paardenwei is leeg, tot ongenoegen van de buurt: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

column We hadden een heerlijk uurtje in het natuurge­bied bij de Esch, na afloop had ik pijn in mijn buik

Een natuurgebiedje bij De Esch? In de brug/tunnel-discussie, die onlangs oplaaide over de toekomstige, nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord, begreep ik het even niet meer toen een bedreigd uniek ‘natuurgebied’ in de strijd werd geworpen als argument voor een peperdure tunnel in plaats van een goedkopere brug.

28 oktober