De pandemie bracht Aïcha (17) ook mooie dingen: 'Ik kreeg weer contact met drie vriendinnen’

ik zeg je Drieling Fay, Lotte en Coco: ‘We zijn beste vriendin­nen en hadden altijd elkaar nog tijdens de pandemie’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De drieling Fay, Lotte en Coco van der Meijde uit Rotterdam-West wil samenwonen en op wereldreis: „Dat reizen hebben we van onze ouders. Ze waren journalisten – voor het AD!”

2 maart