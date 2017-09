De Pelikaan en IJsselcollege moeten campusgevoel uitstralen

Twee zwembaden, vier sporthallen en een horecagelegen-heid die alles met elkaar verbindt. Het definitieve ontwerp voor het nieuwe sportcentrum in Capelle aan den IJssel is klaar.

Sportcomplex De Pelikaan aan de Alkenlaan moet samen met het IJsselcollege een campusgevoel uitstralen. Leerlingen kunnen er terecht voor hun sportlessen, maar ook verenigingen zullen gebruikmaken van het gigantische complex. Daarnaast kunnen liefhebbers vrij zwemmen in het wedstrijdbad van 25 bij 16 meter of het doelgroepenbad van 15 bij 10 meter.

Het definitieve ontwerp van het sportgebouw werd gisteren gepresenteerd aan de gemeenteraad door Moederscheim Moonen Architects. Dit architectenbureau kreeg de opdracht om iets moois neer te zetten met een budget van 10 miljoen euro. De gemeente Capelle trekt ook 2,6 miljoen uit voor de sloop en het bouwrijp maken van het gebied.

Vraagtekens

De raadsleden waren vol lof over het ontwerp, maar er werden wel wat vraagtekens gezet bijvoorbeeld de horecagelegenheid, de parkeervoorzieningen en de duurzaamheid van het gebouw. In het midden van het complex is een horecagelegenheid waar bezoekers na het sporten een drankje kunnen gebruiken. Vanuit daar kan iedereen zo in de sportzalen en het zwembad kijken. Raadsleden betwijfelen of die voorziening wel groot genoeg zal zijn. Maar volgens wethouder Jean Paul Meuldijk moet dat geen enkel probleem zijn.

Ook is er volgens de wethouder voldoende parkeergelegenheid meegenomen in het plan, voor zowel auto's als fietsen.

In het pand is veel gebruikgemaakt van hout en glas. Op het dak komen bovendien zonnepanelen. Dit past in het duurzaamheidsplan van de gemeente Capelle aan den IJssel. In 2050 wil de gemeente een compleet duurzame stad zijn.

,,Op het dak is ruimte voor nog meer zonnepanelen waardoor het mogelijk is om meer energie op te wekken dan er wordt gebruikt. Dat is het streven" , aldus Meuldijk.

In januari volgend jaar moet de bouw van het sportcentrum beginnen, die naar verwachting twaalf tot veertien maanden in beslag zal nemen.

Verdrinking

Raadslid John Janson van Leefbaar Capelle kaartte het onderwerp veiligheid en verdrinkingsgevaar aan. De wethouder gaf aan dat er geen geld is vrijgemaakt voor beveiligingsapparatuur om verdrinking te voorkomen. ,,Als er ruimte ontstaat in het budget staan we er zeker voor open" , aldus de wethouder.