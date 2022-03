De Poetin heette Chroesjtsjov en niemand wist hoe het verder moest met de wereld

COLUMN Je denkt soms dat je van Hitlers en Poetins af bent, maar dan vergeet je dat ratten altijd terugkeren

Daar zaten we dan, lekker samen op de bank. Chips op tafel, Netflix op komst. Maar het was een andere avond dan normaal, want het was oorlog in Europa. Op tv waren tienduizenden Oekraïners op de vlucht.

28 februari