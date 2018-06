De pulsvissers hopen stiekem op een wonder

Want het Europees Parlement heeft alleen maar een standpunt ingenomen en geen besluit, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw en Natuur. Een definitief besluit komt er pas als de ministers, de Europese commissie en het parlement samen een akkoord bereiken over de visverordening.



Daar wordt nu druk over onderhandeld. Inmiddels zijn er al drie overleggen geweest, maar kwam het pulsvissen nog niet aan de orde. Eind deze maand zal dat naar verwachting wel gebeuren. Nederland is op de achtergrond druk bezig om een verbod te voorkomen. ,,De minister gaat ervoor strijden. Er zijn nog meerdere paden die we kunnen bewandelen, en die gaan we allemaal proberen'', zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw en Natuur. Zo zal onder meer het wetenschappelijk rapport waaruit blijkt dat het pulsvissen minder schadelijk is dan de traditionele manier van vissen onder de aandacht worden gebracht van de collega-ministers. ,,Er wordt gewoon op meerdere borden tegelijk geschaakt.''



De hoop op een goed resultaat voor de Nederlandse vissers is in ieder geval nog niet opgegeven. ,,Wij doen dit uiteraard niet voor niks. We zijn er volop mee bezig om deze innovatieve en duurzame manier van vissen op de been te houden.''