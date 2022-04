De Rotterdamse regio kleurt wit! Dit zijn de mooiste sneeuwfoto’s

De geschiede­nis­boe­ken doen het niet, dus vertellen Molukkers nu zelf hun verhaal

In de geschiedenisboeken wordt nauwelijks stilgestaan bij de komst van 12.500 Molukse militairen en hun families naar Nederland en hoe het hen na 1951 is vergaan. Dus vertelt de Molukse gemeenschap in Krimpen aan den IJssel nu maar zelf haar verhaal in het Streekmuseum Krimpenerwaard.

31 maart