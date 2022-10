De stad die durft, vertilt zich weer eens aan z’n dadendrang

CommentaarGeen woorden maar daden. Bestuurlijk Rotterdam is te hard gaan geloven in dat stadscredo. Dat maakt de vernietigende uitspraak van de Raad van State over Feyenoord City wel duidelijk.

Rotterdam heeft zich altijd laten voorstaan op die ‘niet lullen maar poetsen-mentaliteit’. Waar ze in andere steden oeverloos overleggen en ‘ja maar’ roepen, steken Rotterdammers de handen uit de mouwen. Rotterdam Durft! Make it happen. Om eens wat officiële stadsslogans te citeren.

Het heeft Rotterdam veel gebracht: de grootste haven van Europa, de Erasmusbrug, de hoogste wolkenkrabbers van de Benelux en een kosmopolitische skyline. Een Songfestival organiseren? Natuurlijk. Een Songfestival organiseren tijdens een pandemie? Kom maar op. Het is maar een greep uit de lange lijst voorbeelden.

Het maakt Rotterdam leuk en dankzij de reeks successen heeft het zich ontworsteld aan het tweedestadsyndroom, maar de ambitieuze stad draaft nog wel eens door.

Had moeten inzien

Uit het vonnis in de Feyenoord City-zaak blijkt onverholen de verbazing van de rechters over de Rotterdamse aanpak: de gemeenteraad had bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de bouw van duizenden woningen en een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas moeten inzien dat dit niet uitvoerbaar was. De magistraten zetten het plan deze week resoluut bij het grofvuil.

Quote De stad van de gedurfde successen telt ook imposante zeperds

Hoe is het mogelijk dat een gemeenteraad akkoord gaat met een bouwplan waarvan de financiering bij lange na niet rond is en een belangrijke partij - namelijk de hoofdgebruiker van het toekomstige stadion - zich teruggetrokken heeft? Dat kan alleen in Rotterdam, de stad waar het wagen van een gok - hoe onverantwoord ook - in het bestuurlijke dna zit en gezagsdragers in hun dadendrang de realiteitszin uit het oog verliezen. De stad van de gedurfde successen telt ook imposante zeperds: het ss Rotterdam, de Museumparkgarage en de Hoekse Lijn, om er een paar te noemen.

En er komt er weer eentje aan; vijf jaar geleden presenteerde directeur Sjarel Ex de renovatieplannen voor Museum Boijmans Van Beuningen. Er waren, toen al, bedenkingen over de financiering en planning. Ex wuifde die weg. ,,Wij doen het op zijn Rotterdams.” Zijn publiek knikte instemmend, net als de gemeenteraad. Zo gaat dat in Rotterdam.

