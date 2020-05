De ster van Hugo de Jonge rijst snel in tijden van corona

Een groter contrast is in Nederland nauwelijks denkbaar, toen Hugo de Jonge in de zomer van 1996 zijn intrede deed in de grotemensenwereld. De achttienjarige domineeszoon verhuisde van het landelijke Puttershoek naar de Millinxbuurt op Zuid. Samen met een pabo-studiegenoot betrok hij een huisje in de Moerkerkestraat. Lekker goedkoop, had zijn vader ontdekt na een bezoekje aan leden van de kerk in het nabijgelegen Ikazia-ziekenhuis. ,,Huug, heb ik nu toch goedkope adresjes voor je gevonden! Dan hou jij als arme student toch flink wat over van je studiefinanciering!’’