De stijl van Rowie (29): 'Ik hou van stoer en oversized, maar ook van chic en tuttig'

Prinses Beatrix bezoekt morgen niet voor niets deze begraaf­plaats in Ou­de-Ton­ge

Niet voor niets bezoekt prinses Beatrix woensdag déze begraafplaats. Nergens in Nederland vielen zó veel doden tijdens de watersnood van 1953 als in Oude-Tonge. 305 van de in totaal 3100 inwoners van het dorp overleefden de ramp niet. Op de twee bestaande begraafplaatsen van het dorp was voor hen geen plek, die stonden nog volledig blank. Daarom is toen dit massagraf geopend. Dit is het verhaal erachter.

31 januari