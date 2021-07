De strijd van Feyenoord tegen jodenhaat: ‘Supporters lieten tijdens bezoek Auschwitz vele tranen’

VIDEO Man op klaarlich­te dag neergescho­ten in Schiedamse woonwijk: ‘Dit moet haast wel een afrekening zijn’

26 juli Het lijkt erop dat de man die maandagmiddag zwaargewond werd aangetroffen in een auto in de Loeffstraat in Schiedam, het slachtoffer is geworden van een afrekening. ,,Dat kan bijna niet anders, als je hebt gezien hoe de man eraan toe was’’, vertelt Arie Heriwig, die als schilder aan het werk is in de straat.