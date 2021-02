De toegang tot de Stellendamse haven verzandt en vissersschepen wijken uit: ‘Wat zijn we zonder vis?’

Stellendam is de vaste visleverancier voor restaurants en viszaken in Parijs en Brussel. ,,Vangst die hier ‘s ochtends op Goeree-Overflakkee wordt gelost, ligt ‘s middags op de markt in Frankrijk’’, zegt directeur Johan van Nieuwenhuizen van de visafslag. Begin deze maand kon hij die belofte niet waarmaken. De vissersschepen moesten uitwijken naar andere havens omdat de vaargeul was dichtgeslibt. De kotter Tholen 7 ‘Adriana Maria’ waagde het wel, en liep aan de grond.|



,,Dat was maar een momentje’’, zegt de schipper Albert Baaij. Maar dat ‘momentje’ was alarmerend, want de TH7 is een van de kleinere schepen in de vloot. ,,Ze steekt vier meter diep, net als mijn kotter’’, zegt Koos de Visser (‘Zo heet ik echt’) die met zijn GO58 ‘Jakoriwi’ woensdag een van de weinige vissermannen in de Stellendamse haven is omdat zijn schip een nieuwe motor krijgt. ,,De grote, diepstekende jongens zijn allemaal op zee.’’ Die moeten vaak veel moeite doen om Stellendam veilig te bereiken, zegt hij. ,,Alleen met vloed en als het rustig weer is.’’