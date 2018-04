De 'Van Persies' zijn eensgezind: Robin van Persie moet doorgaan!

Tuurlijk, hij moet oppassen met pijntjes en conditionele fratsen, maar met Robin erbij krijgt het hele elftal een boost, zo vindt menigeen. Rotterdamse Roy (23): ,,Dat Van Persie moet blijven, lijkt me duidelijk. Maar alleen hijzelf kan inschatten of hij fit genoeg is. Maar Robin is een toegevoegde waarde voor de hele eredivisie, en zeker bij Feyenoord.’’



Op de tribunes is het eveneens Van Persie voor en Van Persie na. Ook bij Björn (27), uit het Brabantse Oosterhout. Terwijl de Feyenoord-hymne Hand in Hand Kameraden uit de boxen dendert, steekt hij zijn liefde voor zijn held niet onder Kuipstoeltjes of reservebanken. ,,Een hele grote speler, heel veel bereikt in zijn carrière, en een kind van de club. Hij moet absoluut blijven.’’