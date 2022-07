De werkelijkheid is soms absurder dan je kunt verzinnen

De moeder overleeft de aanval in haar huis, maar het 17-jarige broertje van het meisje bezwijkt aan niet minder dan achttien messteken. Het gebeurde vorig jaar zomaar op een lenteochtend in de Rotterdamse wijk Carnisse en deze week hoorden de dochter, de vriend (21) en twee jongens (17 en 19) die hij had meegevraagd hun straffen.

Ze hebben cel en tbs gekregen. Hoe het allemaal zo heeft kunnen ontsporen, is ook na de rechtszaak onduidelijk. Het was nooit de bedoeling geweest dat het zou escaleren, was het enige dat de jongens zeiden. Het gebeurde gewoon. Een familie en zichzelf in het ongeluk stortend.

‘Moordmachine’

Wie denkt dat het uitzonderlijk is: begin vorig jaar gebeurde iets soortgelijks. Een normaal zo rustige Rotterdammer (33) veranderde op straat in Rotterdam-West plotseling in een ‘moordmachine’ en stak meer dan twintig keer zijn collega. Ook hij heeft geen verklaring voor die geweldsuitbarsting, bleek deze week tijdens de rechtszaak.

Quote Al dat nare nieuws schetst een verontrus­tend en verdrietig beeld van de mensheid Leon van Heel

Al dat nare nieuws schetst een verontrustend en verdrietig beeld van de mensheid. Het is wel de werkelijkheid, en die is soms zelfs erger dan je kunt verzinnen.

Dat kan gelukkig ook de andere kant op; zoals het bijzondere verhaal - ook bij uw AD - van de 12-jarige Daryus. Ook zijn verhaal leest als een film. Hij kon helemaal losgaan bij ruzies, vertelt hij. ,,Ik was niet te stoppen.’’ Jongerenwerkers ontfermden zich over de Capelse tiener en leerden hem die redeloze woede te beteugelen. Het gaat goed met hem, hij steekt z’n tomeloze energie nu in zijn interesse voor techniek en heeft z’n droom om aan de slag te gaan in die sector binnen handbereik.

