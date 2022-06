De woningnood is groot, maar wijken zitten niet te wachten op flexwoningen: ‘Niemand van ons wil dit’

Het is een klein buurtje in IJsselmonde. Een dorp in de stad. Maar de bewoners van Jachthavendorp, een buurt met ruim tweehonderd woningen bij de Nieuwe Maas, maken zich zorgen. ,,We zijn een ons-kent-ons-buurt, waar het nieuwe zonnescherm van de buren het gesprek van de dag is”, zegt Roma van Pelt. ,,Waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. En dat willen we graag zo houden.”