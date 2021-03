De woonwinkel van Haci (34) brandde volledig uit: ‘Pijn in mijn hart, maar moet zélf weer opstaan’

UPDATE/VIDEO Grote brand Capelle aan den IJssel treft tientallen zzp’ers, kantoor­pand deels verwoest

21 maart In een meubelwinkel aan de Lylantse Baan in Capelle aan den IJssel is zondagochtend rond 11.00 uur een grote brand uitgebroken. De brand, die oversloeg naar een bedrijfsverzamelgebouw, is inmiddels onder controle. De brandweer blijft nog blussen. Zwarte rookpluimen waren door de brand lange tijd in de hele omgeving te zien.