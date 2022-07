De Zalmhaventoren en de skyline: dit zijn nieuwe spectaculaire drone-beelden van Rotterdam

MET VIDEO Twee mannen gewond bij steekpar­tij­en in centrum van Rotterdam

Twee mannen zijn woensdagavond neergestoken in het centrum van Rotterdam. De steekpartijen vonden tientallen meters bij elkaar vandaan plaats. Het is nog onduidelijk of er een verband is, meldt een woordvoerder van de politie. Agenten hebben twee verdachten aangehouden.

