Dean (6): 'Van Persie, wil je met mijn moeder trouwen?'

Gemeente geschokt over dumpen gevaarlij­ke stoffen in het water

19 juli De gemeente Rotterdam is vandaag de hele dag in de weer geweest met het verwijderen van gevaarlijke stoffen uit het water bij de Parallelweg in Overschie. Onbekenden hebben daar in de nacht van dinsdag op woensdag illegaal afval gedumpt. Volgens een woordvoerder van Stadsbeheer ging het om grote hoeveelheden afgewerkte olie, smeermiddelen, gebruikte oliefilters en half lege olievaten.