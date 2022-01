Debat in Rotterdamse raad stilgelegd nadat PVV-raadslid dreigt met ‘tribunalen en rechtbanken’

Engberts vroeg daarom het debat te laten schorsen. Na de hervatting een kwartier later vroeg de voorzitter Meeuwissen zijn woorden terug te nemen. Hij weigerde dat. Engberts daarna: ,Als deze woorden nogmaals worden gebruikt, doe ik aangifte van bedreiging.”



Burgemeester Aboutaleb, die in zijn nieuwjaarsrede een uur eerder nog had gewaarschuwd voor polarisatie in het debat, zei even later dat hij de uitlatingen van de vier politici vindt kunnen, omdat zij die als lijsttrekkers deden. ,,Mijn oproep blijft: beschadig elkaar niet”, aldus Aboutaleb.