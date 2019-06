Deel bewoners Ridderkerkse straat slaapt vannacht elders na vreemde bult in gevel en vallende stenen

updateDe bewoners van vier huizen aan de Lorentzstraat in Ridderkerk slapen vannacht elders, nadat vermoedelijk door de hitte bakstenen in hun gevel naar buiten bolden. Er kwamen ook plotseling stenen naar beneden. De hulpdiensten sloegen groot alarm over de problemen.

In de vroege avond waren eerst alle 28 woningen ontruimd.Bouw- en Woningtoezicht werd ingeroepen om te onderzoeken hoe instabiel de panden waren. Zij inspecteren met behulp van een hoogwerker de situatie en maken foto's.

Uiteindelijk was de beslissing dat de meeste bewoners thuis konden slapen, al leken ook op andere plekken stenen los te zitten. Zij mogen echter alleen via de achterdeur naar binnen vanwege het gevaar voor vallende stenen aan de voorkant.

Volledig scherm De hulpdiensten waren ondanks de 112-storing rap aanwezig © MediaTV Het advies aan de bewoners van de vier woningen is om wel elders te slapen vanwege de verwachte overlast. Een bedrijf gaat vannacht nog aan het werk om de stenen die zouden kunnen vallen los te maken. Morgen zal een inspectie van de achtergevel volgen om te zien of er ook daar problemen zijn aan de gevel.

Bewoner

Mirjam woont in het pand dat het meest lijkt aangetast. Met de buren hadden Mirjam en haar man eerder al plannen gemaakt om de voegen tussen de stenen te vernieuwen; ze hadden al langer het idee dat deze loslieten. Maar vanmiddag rond 17:00 uur vielen de stenen ineens uit de gevel, ter hoogte van de badkamer, en ontstond een grote bult in de muur.

Haar man had, al voordat de stenen uit de gevel vielen, het vermoeden dat de warmte de oorzaak was van de slechte voegen. ,,Maar dat kan niet waar zijn, dit huis is in 1992 gebouwd. De gevel van het huis staat niet in de volle zon, maar op het noorden. En we wonen in Nederland!’’ Toch begon haar man met het koelen van de gevel.

112-storing

De hulpdiensten waren snel aanwezig op de Lorentzstraat, ondanks de 112-storing. ,,Het duurde echt niet lang voor ze er waren. Binnen vijftien minuten stond de hele straat vol met wagens.’’ Een buurtbewoonster belde vanwege de storing een oud-brandweerman die op zijn fiets naar de kazerne ging. Mirjam en haar man zijn niet heel erg geschrokken van wat er nu aan de hand is met hun gevel. Hun dochtertje was dat wel; zij is nu even naar oma gebracht. ,,Maar als de ouders niet in paniek blijven, raakt een kind ook niet echt in paniek.’’

Quote Binnen vijftien minuten stond de hele straat vol met wagens. Via via hebben we de brandweer kunnen bereiken Bewoner Mirjam

Gebouwd in een bocht

Het bijzondere van de Lorentzstraat is dat de huizen in een soort bocht zijn gebouwd. Het is niet duidelijk of deze bijzondere bouwstijl iets te maken heeft met de uitpuilende stenen.