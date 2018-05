Deel menselijk lichaam gevonden in Rotterdamse Lekhaven

Een burger belde rond vijf uur vanmiddag de politie met de melding dat hij ‘iets zag drijven’ in de Lekhaven. De Zeehavenpolitie ging ter plaatse en haalde een deel van een menselijk lichaam uit het water. ,,Het lichaam was niet intact’’, aldus een politiewoordvoerster, die niet kan zeggen welk deel van het lichaam werd gevonden. De politie verwacht vanavond geen verdere mededelingen over het stoffelijk overschot te kunnen doen. ,,Om de simpele reden dat we aan een stukje lichaam niet kunnen zien wie het is en hoe hij of zij is overleden.’’